Attacke auf Familie im Leipziger Zentrum: Wer kennt diesen mutmaßlichen Schläger?

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem unbekannten Schläger um die Mithilfe der Leipziger Bevölkerung. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Die Tat geschah bereits am 26. Dezember 2022. Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz war eine Familie an jenem Abend zu Fuß in der Lessingstraße im Zentrum-West unterwegs gewesen.

Dabei sollen die Familienmitglieder gegen 19.05 Uhr mehrere junge Männer beobachtet haben, "wie sie diverse Mülltonnen verschoben und an einem weißen geparkten Auto hantierten".

"Aus der Familiengruppe heraus löste sich ein 64-Jähriger, um die Gruppe in ihrem Treiben zu stoppen", so Leverenz weiter. Er sprach die jungen Leute an, doch einer habe ihn daraufhin sofort beleidigt und plötzlich sogar mehrfach auf den Mann eingeschlagen sowie -getreten.

Der Täter und seine Begleiter entfernten sich in unbekannte Richtung, die Familie blieb samt dem verletzten 64-Jährigen zurück und wandte sich schließlich an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts.