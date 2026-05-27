Auf Mann am U-Bahnhof eingeprügelt: Polizei sucht diesen Alex-Treter
Berlin - Eskalation der Gewalt am belebten Alex in Mitte: Die Berliner Polizei jagt mit Bildern aus einer Überwachungskamera einen brutalen U-Bahnhof-Prügler.
Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ging der Gesuchte bereits am Abend des 10. Oktober vergangenen Jahres auf sein Opfer los.
Demnach soll er gegen 20.30 Uhr am Bahnsteig der U8 im U-Bahnhof Alexanderplatz einen 17-Jährigen angegriffen haben.
Der Verdächtige habe dem Jugendlichen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen dessen Körper getreten, meldeten die Beamten. Dabei sei der 17-Jährige im Gesicht verletzt worden. Anschließend flüchtete der Angreifer vom Tatort.
Die Ermittler fragen:
- Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?
- Wer hat die Tat gesehen und kann Angaben zu dem Vorfall machen?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?
Hinweise nehmen die Polizei in Berlin-Moabit telefonisch unter der Telefonnummer (030) 4664-574116, per E-Mail, jede Polizeidienststelle und die Internetwache entgegen.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)