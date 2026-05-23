Studentin vom Allee-Center bis ins Wohnheim verfolgt und genötigt: Täter (33) von Zeugen identifiziert
Leipzig - Nach einem sexuellen Übergriff im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte hat die Polizei öffentlich nach dem unbekannten Täter gesucht. Kurz darauf konnte die Fahndung erfolgreich beendet werden.
Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz berichtet, spielte sich die Tat am Mittwochabend zwischen 20.40 und 21.15 Uhr ab.
Demnach wurde eine jugendliche Studentin von dem Mann zwischen 20.10 Uhr und 20.20 Uhr im REWE im Grünauer Allee-Center angesprochen, woraufhin sie ihn aber ignorierte und kurz darauf zu ihrem Wohnheim in Höhe der Mannheimer Straße 5-7 zurückkehrte.
Dort wartete der Unbekannte allerdings bereits auf sie, folgte ihr ins Gebäude und zwang sie durch Drohung mit einem spitzen Gegenstand zu sexuellen Handlungen.
Erst als ein Zeuge hinzukam, ließ er von der Studentin ab und flüchtete in unbekannte Richtung.
Öffentlichkeitsfahndung zeigt Wirkung
Nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung mitsamt einer Abbildung des Täters konnte die Polizei bereits am Samstag ein positives Update geben.
Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 33-jährigen Deutschen, der festgenommen wurde und noch im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden soll.
Erstmeldung am 22. Mai, 17.52 Uhr ; Update am 23. Mai, 10.36 Uhr
Titelfoto: Ralf Seegers