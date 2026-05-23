Studentin vom Allee-Center bis ins Wohnheim verfolgt und genötigt: Täter (33) von Zeugen identifiziert

Leipzig - Nach einem sexuellen Übergriff im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte hat die Polizei öffentlich nach dem unbekannten Täter gesucht. Kurz darauf konnte die Fahndung erfolgreich beendet werden.

Der Täter sprach sein Opfer zunächst im Allee-Center an. (Archivbild) © Ralf Seegers

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz berichtet, spielte sich die Tat am Mittwochabend zwischen 20.40 und 21.15 Uhr ab.

Demnach wurde eine jugendliche Studentin von dem Mann zwischen 20.10 Uhr und 20.20 Uhr im REWE im Grünauer Allee-Center angesprochen, woraufhin sie ihn aber ignorierte und kurz darauf zu ihrem Wohnheim in Höhe der Mannheimer Straße 5-7 zurückkehrte.



Dort wartete der Unbekannte allerdings bereits auf sie, folgte ihr ins Gebäude und zwang sie durch Drohung mit einem spitzen Gegenstand zu sexuellen Handlungen.

Erst als ein Zeuge hinzukam, ließ er von der Studentin ab und flüchtete in unbekannte Richtung.