Diese junge Blondine soll Opfer in Hinterhalt gelockt haben

Wie die Polizei berichtet, hat sich die Suche nach der jungen Frau erledigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einer jungen Frau, die in einen Raubüberfall in Berlin-Neukölln verwickelt sein soll.

Die Polizei sucht nach einer jungen, blonden Frau. Sie als Lockvogel an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Dienstag zwei Fahndungsfotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Sie soll am 26. November 2025 gegen 1.40 Uhr einen Mann in ein Wohnhaus in der Aronsstraße gelockt haben.

Dort wurde ihr Opfer von mehreren Männern verprügelt, ausgeraubt und schließlich bewusstlos zurückgelassen.

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben kann. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben für die Ermittlungen machen?