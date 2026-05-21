Diese junge Blondine soll Opfer in Hinterhalt gelockt haben
Update vom 21. Mai um 12.33 Uhr
Wie die Polizei berichtet, hat sich die Suche nach der jungen Frau erledigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Originalmeldung vom 19. Mai um 12.44 Uhr
Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einer jungen Frau, die in einen Raubüberfall in Berlin-Neukölln verwickelt sein soll.
Zu diesem Zweck hat die Behörde am Dienstag zwei Fahndungsfotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Sie soll am 26. November 2025 gegen 1.40 Uhr einen Mann in ein Wohnhaus in der Aronsstraße gelockt haben.
Dort wurde ihr Opfer von mehreren Männern verprügelt, ausgeraubt und schließlich bewusstlos zurückgelassen.
Die Ermittler fragen, wer Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben kann. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben für die Ermittlungen machen?
Eure Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664–573111 und (030) 4664–573110 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen.
Auch per E-Mail ([email protected]) können Angaben gemacht werden. Selbstverständlich könnt Ihr Euch auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)