Falscher Polizist bringt Frau um Schmuck und Geld: Wer kennt diesen Mann?

Finsterwalde - In einem Betrugsfall, der sich bereits im Juni 2024 in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) zugetragen hat, bittet die Polizei in Brandenburg um Hinweise.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Marijan Murat/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Tatverdächtige hatte sich am 30. Juni 2024 telefonisch bei einer Frau gemeldet und sich als Polizist ausgegeben. Außerdem behauptete er, Einbrecher hätten es auf ihre Wertsachen abgesehen.

Der falsche Polizist bot an, die Gegenstände zu prüfen und in Verwahrung zu nehmen. Bei einem persönlichen Treffen übergab die Frau dem Mann daraufhin Schmuck und Bargeld, wie die Polizei weiter mitteilte.

Auf Grundlage der Angaben der Geschädigten konnte ein Phantombild des Verdächtigen erstellt werden, das nun auf gerichtlichen Beschluss veröffentlicht wurde. Der Gesuchte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein. Er hatte dunkle Haare mit grauen Schläfen, sprach mit ortsüblichem Dialekt und trug eine blaue Brille.