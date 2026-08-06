Auf Rolltreppe zu Fall gebracht und mit Glasflasche zugeschlagen: Wer kennt diesen Mann?

Potsdam - Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Potsdamer Hauptbahnhof bittet die Brandenburger Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Tatverdächtigen.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag, 4. September 2025, gegen 15.10 Uhr, im Bereich des Südeingangs an der Friedrich-Engels-Straße.

Demnach soll ein bislang unbekannter Mann einen anderen Mann auf einer Rolltreppe zunächst durch ein Beinstellen zu Fall gebracht haben. Anschließend habe er dem Opfer mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen.

Der Tatverdächtige soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs gemeinsam mit einer Frau im Bahnhof aufgehalten haben. Zur Unterstützung der laufenden Ermittlungen hat die Kriminalpolizei nun Aufnahmen aus der Videoüberwachung veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Die Polizei fragt: Wer erkennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen?