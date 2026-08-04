Konto unter falscher Identität angelegt: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Geldwäscher

Bremen - Wo ist dieser Mann? Im September 2025 soll der Verdächtige mit einem gefälschten Ausweis ein Bankkonto in Bremen eingerichtet haben. Die Polizei veröffentlichte nun ein Fahndungsfoto des Mannes.

Die Bremer Polizei sucht nach diesem Mann und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Bremen

Laut der Polizei wurde unter der Verwendung dieses Kontos mit falscher Identität insgesamt Geld im fünfstelligen Bereich aus Betrugsstraftaten entgegengenommen.

Die bisherigen Ermittlungen führten allerdings nicht zur Identifizierung des Mannes. Deshalb suchen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bremen mit einem Foto nach dem Mann.