Konto unter falscher Identität angelegt: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Geldwäscher
Bremen - Wo ist dieser Mann? Im September 2025 soll der Verdächtige mit einem gefälschten Ausweis ein Bankkonto in Bremen eingerichtet haben. Die Polizei veröffentlichte nun ein Fahndungsfoto des Mannes.
Laut der Polizei wurde unter der Verwendung dieses Kontos mit falscher Identität insgesamt Geld im fünfstelligen Bereich aus Betrugsstraftaten entgegengenommen.
Die bisherigen Ermittlungen führten allerdings nicht zur Identifizierung des Mannes. Deshalb suchen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bremen mit einem Foto nach dem Mann.
Nun bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer etwas zu dem gesuchten Mann sagen kann, wird gebeten sich unter 0421 362 3888 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Bremen