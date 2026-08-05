Erst Kaffee, dann Shampoo: Langfinger schlägt in Supermarkt in Hennigsdorf mehrfach zu

Hennigsdorf - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Brandenburger Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der in einem Supermarkt in Hennigsdorf (Oberhavel) mehrfach Waren gestohlen haben soll.

Mit Überwachungsfotos sucht die Brandenburger Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Tatverdächtige am 30. März 2026 in einer Supermarktfiliale an der Berliner Straße mehrere Pakete Kaffee. Wenige Tage später, am 8. April, soll derselbe Mann in derselben Filiale zahlreiche Shampoos gestohlen haben.

Dabei soll der Mann die Waren jeweils in einem Rucksack verstaut und den Kassenbereich verlassen haben, ohne die Artikel zu bezahlen.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige noch nicht identifiziert werden. Die Kriminalpolizei bittet daher nun die Bevölkerung um Mithilfe.