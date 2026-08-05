SUV zwingt Krankenwagen zur Notbremsung: Patientin im Rollstuhl schwer verletzt

Main-Kinzig-Kreis - In Gründau (Main-Kinzig-Kreis) hat ein SUV einen Krankentransport zu einer Notbremsung gezwungen, durch die eine Mitfahrerin im Rollstuhl schwere Verletzungen erlitt. Jetzt wird nach dem Fahrer gefahndet .

Der Fahrer des Krankenwagens hatten eine Notbremsung hinlegen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Passiert ist er Vorfall bereits am vergangenen Samstag. Da die Suche nach dem Fahrer aber bislang erfolglos blieb, hofft die Polizei auf Zeugen.

Ein Polizeisprecher schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war der Krankenwagen zwischen 14.30 und 15 Uhr auf der Gründauer Straße unterwegs, als dem Fahrzeug der vermutlich schwarze SUV in Höhe der Hausnummer 20 mittig auf der Fahrbahn entgegenkam.

Um einen Unfall zu vermeiden, habe der Fahrer des Krankentransports eine Gefahrenbremsung hinlegen müssen, wodurch die Mitfahrerin im Rollstuhl stürzte und sich das Bein brach.