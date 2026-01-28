Gefälschter Pass, sechsstelliger Schaden: Wer kennt diese Betrügerin?

Berlin - Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu einer Frau, die mit einem banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrug in Verbindung stehen soll. Dazu hat die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach der Frau. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angaben der Behörde vom Mittwoch legte die Frau am 14. Juli 2025 in einer Filiale der Berliner Volksbank einen gefälschten türkischen Reisepass vor.

Damit soll sie sich als eine andere Person ausgegeben haben. Sie bekam daraufhin einen Aktivierungscode für das Online-Banking eines Geschäftskontos.

Später soll eine Tätergruppe, zu der die Frau vermutlich gehört, ohne Erlaubnis mehrere Überweisungen im sechsstelligen Bereich von den Konten der Geschädigten gemacht haben.

Die Ermittler fragen:

• Wer kennt die abgebildete Frau und kann gegebenenfalls Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?