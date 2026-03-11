Kind festgehalten, geschubst und Geld gefordert: Polizei sucht Mann nach Nötigung
Halberstadt - Am Mittwochmorgen hat ein unbekannter Mann in Halberstadt (Landkreis Harz) einen Jungen auf dem Weg zur Schule genötigt. Jetzt wird nach ihm gesucht.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, waren zwischen 7.25 Uhr und 7.35 Uhr drei Jungen in der Lichtwerstraße auf dem Gehweg in Richtung ihrer Schule unterwegs.
Kurz vor ihrem Ziel soll vom rechten Gehweg ein bisher unbekannter Mann auf die drei Jungen zugegangen sein. Dabei habe er einen von ihnen geschubst, hieß es.
Anschließend soll er das Kind festgehalten und Geld gefordert haben. Als der Junge den Forderungen nicht nachkommen wollte, hagelte es für ihn Beleidigungen und Drohungen.
Der Unbekannte ließ den Jungen selbstständig los, sodass die drei Schüler weitergehen konnten. Auch der Mann soll sich anschließend in Richtung Paulsplan begeben haben.
Jetzt wird mit einer Täterbeschreibung nach ihm gefahndet.
Kinder konnten Täter beschreiben
So soll der Täter ausgesehen haben:
circa 40 bis 45 Jahre alt
größer als 1,85 Meter
dünne Statur
dunkle Augenfarbe
akzentfreie deutsche Sprache
olivgrüne Wollmütze
dunkelbraunes kürzeres Haar darunter
dunkelbrauner Kinn- und Oberlippenbart
karierte gelbe Jacke mit schwarzen Streifen
dunkelblaue oder dunkelgraue lange Jeanshose
Gegen ihn wird jetzt wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Nötigung ermittelt.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter Telefon 03941/674293 oder online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: 123rf/Susanne Fritzsche