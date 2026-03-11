Kind festgehalten, geschubst und Geld gefordert: Polizei sucht Mann nach Nötigung

Halberstadt - Am Mittwochmorgen hat ein unbekannter Mann in Halberstadt ( Landkreis Harz ) einen Jungen auf dem Weg zur Schule genötigt. Jetzt wird nach ihm gesucht.

Die Polizei sucht den unbekannten Mann und ermittelt wegen Nötigung (Symbolbild) © 123rf/Susanne Fritzsche

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, waren zwischen 7.25 Uhr und 7.35 Uhr drei Jungen in der Lichtwerstraße auf dem Gehweg in Richtung ihrer Schule unterwegs.

Kurz vor ihrem Ziel soll vom rechten Gehweg ein bisher unbekannter Mann auf die drei Jungen zugegangen sein. Dabei habe er einen von ihnen geschubst, hieß es.

Anschließend soll er das Kind festgehalten und Geld gefordert haben. Als der Junge den Forderungen nicht nachkommen wollte, hagelte es für ihn Beleidigungen und Drohungen.

Der Unbekannte ließ den Jungen selbstständig los, sodass die drei Schüler weitergehen konnten. Auch der Mann soll sich anschließend in Richtung Paulsplan begeben haben.

Jetzt wird mit einer Täterbeschreibung nach ihm gefahndet.