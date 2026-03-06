Zwölfjährige in Schwedt sexuell missbraucht? Polizei jagt dieses Phantom
Schwedt - Rund elf Monate nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt in Schwedt/Oder fahndet die Brandenburger Polizei nach einem Verdächtigen.
Der bislang unbekannte Mann habe am 7. April 2025 eine Zwölfjährige in der Nähe der ehemaligen Uckermark-Passagen angesprochen und später fotografiert, teilte die Behörde am Freitag mit.
Er stehe den Angaben zufolge im dringenden Verdacht, sich anschließend sexuell an dem Mädchen vergangen zu haben.
Von einem "subjektiven" Phantombild, wie es in der Mitteilung hieß, erhoffen sich die Ermittler Hinweise, um den Gesuchten zu identifizieren.
Wer die abgebildete Person erkennt oder Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Uckermark unter der Telefonnummer 03984-350 melden. Alternativ könnt Ihr auch die Internetwache der Brandenburger Polizei nutzen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Polizeidirektion Ost (Bildmontage)