Zwölfjährige in Schwedt sexuell missbraucht? Polizei jagt dieses Phantom

Schwedt - Rund elf Monate nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt in Schwedt/Oder fahndet die Brandenburger Polizei nach einem Verdächtigen.

Wer kennt diesen Mann? © Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Polizeidirektion Ost (Bildmontage)

Der bislang unbekannte Mann habe am 7. April 2025 eine Zwölfjährige in der Nähe der ehemaligen Uckermark-Passagen angesprochen und später fotografiert, teilte die Behörde am Freitag mit.

Er stehe den Angaben zufolge im dringenden Verdacht, sich anschließend sexuell an dem Mädchen vergangen zu haben.

Von einem "subjektiven" Phantombild, wie es in der Mitteilung hieß, erhoffen sich die Ermittler Hinweise, um den Gesuchten zu identifizieren.



