Mann schlägt Kind ins Gesicht: Polizei sucht nach Zeugen!

Berlin - Die Polizei fahndet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann, der in Berlin einem Kind ins Gesicht geschlagen haben soll.

Wer erkennt diesen mutmaßlichen Schläger? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut den Beamten soll der Mann während eines verbalen Streits im Bus M21 in Richtung Jungfernheide am 28. Mai 2025 gegen 9.40 Uhr einen 13-jährigen Jungen nicht nur beleidigt, sondern ihm auch mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen haben.

Eine bisherige Suche nach dem Täter blieb erfolglos.

Die Ermittler wollen nun von der Bevölkerung wissen, wer den Mann auf den Bildern der Überwachungskamera erkennt.

Zudem fragen die Beamten, wer Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen kann?