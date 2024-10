Kind in BVG-Bus sexuell belästigt: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Rund ein halbes Jahr nach einem sexuellen Übergriff auf ein Kind in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG ) im Bezirk Tempelhof-Schöneberg fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Grapscher.

Mit diesen Fotos erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Gesuchte stehe unter dringendem Verdacht, am 13. April 2024 zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr in der Linie X76 beim U-Bahnhof Alt-Mariendorf ein Mädchen sexuell belästigt zu haben, teilten die Beamten am heutigen Mittwoch mit.

Dabei soll er ihr mehrfach mit der Hand über den bedeckten Oberschenkel gerieben, sie umarmt und am Oberkörper berührt haben.

Die Ermittler fragen: