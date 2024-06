Langfinger am BER unterwegs: Wer kennt diese Rucksackdiebe?

Die Polizei Brandenburg sucht nach vier mutmaßlichen Dieben vom Flughafen BER. © 123RF/foottoo, Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde Fotos aus der Videoüberwachung des Flughafens veröffentlicht.

Die vier mutmaßlichen Gauner sollen am 8. Dezember 2023, am 6. Januar 2024 und am 25. März 2024 jeweils einen Rucksack geklaut haben, wie die Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte.

In dem Diebesgut befanden sich demnach vornehmlich Wertsachen, Laptops und Papiere. Die bisherigen Ermittlungen haben jedoch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt.

Die Ermittler fragen, wer ein oder mehrere der abgebildeten Personen kennt. Wer war zu den fraglichen Zeitpunkten am BER unterwegs und hat die Tathandlungen beobachtet?