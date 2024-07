Schlagstock statt Smartphone: Wer kennt diesen Handy-Räuber?

Berlin - Nach einem besonders schweren Raub im Märkischen Viertel in Berlin fahndet die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Die Berliner Polizei sucht diesen Mann. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Gesuchte soll am Samstag, 10. Juni vergangenen Jahres, gegen 15.15 Uhr einen damals 52-Jährigen in dessen Wohnung am Wilhelmsruher Damm besucht haben.

Zuvor hatte er sich mit dem Mann verabredet, um ihm ein Smartphone abzukaufen. Anstatt dem 52-Jährigen das Geld zu geben, sprühte der Unbekannte diesem jedoch Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete samt Handy.

Als der 52-Jährige die Verfolgung aufnahm, schlug ihn der Räuber mit einem Teleskopschlagstock und fügte dem Mann so eine Kopfwunde zu.

Zu dem Treffen war der Tatverdächtige in Begleitung einer Frau erschienen, die von der Polizei aber schon identifiziert werden konnte. Nun fragen die Ermittler, wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort ihres Komplizen machen kann.