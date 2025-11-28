Brandanschlag auf Maus-Figur: Polizei sucht nach diesem Mann

Köln - Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die berühmte Maus-Figur in Köln hat die Polizei einen Verdächtigen identifiziert.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Maus-Brandstifter. © Polizei Köln

Am Freitag - rund vier Monate nach dem Vorfall - veröffentlichte sie Fotos aus einer Überwachungskamera.

Sie zeigen einen hageren Mann in Turnschuhen, Hose und Pullover. Nach Angaben der Ermittler kam er mit einem Damenfahrrad zum Tatort und machte sich zwischen 23.35 Uhr und 0.40 Uhr an der Statue des Stars aus der "Sendung mit der Maus" zu schaffen.

"Der unbekannte Tatverdächtige hielt sich insgesamt über eine Stunde am Tatort auf und versuchte, das Feuer immer weiter mit Brennmaterial zu entfachen", hieß es in einem Aufruf an Zeugen, sich zu melden.

Als die Figur schließlich Feuer gefangen habe, sei er mit dem Rad davongefahren. Gegen 0.50 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Brand und alarmierte Einsatzkräfte.