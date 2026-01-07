Skrupellose Betrüger erleichtern Seniorin um 80.000 Euro: Wer kennt diesen "Abholer"?

Kleinmachnow - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger, der dabei geholfen haben soll, eine Seniorin aus Kleinmachnow abzuzocken.

Einer der mutmaßlichen Täter trug bei der Abholung des Schmucks eine auffällige Brille und eine Baskenmütze. © Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Mittwoch ein Phantombild veröffentlicht, das einen Tatverdächtigen zeigt, der die Beute an der Haustür der älteren Dame abgeholt haben soll.

Die Gauner haben am 24. September 2025 zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr mithilfe eines sogenannten Schockanrufs Schmuck im Gegenwert von mehr als 80.000 Euro erbeutet. Von dem Diebesgut fehlt bislang jede Spur.

Ein falscher Polizist gaukelte der Frau am Telefon vor, dass ihr Sohn in einen tödlichen Unfall verwickelt und dabei auch selbst verletzt worden sei.

Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse eine Kaution gezahlt werden, wobei die Ganoven zunächst eine sehr hohe Bargeldsumme forderten.

Im Verlauf des Gesprächs sei diese dann nach unten korrigiert worden und die Abzocker einigten sich schließlich mit der Seniorin auf die Aushändigung des Schmucks.