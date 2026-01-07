Skrupellose Betrüger erleichtern Seniorin um 80.000 Euro: Wer kennt diesen "Abholer"?

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger, der dabei geholfen haben soll, eine Seniorin aus Kleinmachnow abzuzocken.

Von Thorsten Meiritz

Einer der mutmaßlichen Täter trug bei der Abholung des Schmucks eine auffällige Brille und eine Baskenmütze.
Zu diesem Zweck hat die Behörde am Mittwoch ein Phantombild veröffentlicht, das einen Tatverdächtigen zeigt, der die Beute an der Haustür der älteren Dame abgeholt haben soll.

Die Gauner haben am 24. September 2025 zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr mithilfe eines sogenannten Schockanrufs Schmuck im Gegenwert von mehr als 80.000 Euro erbeutet. Von dem Diebesgut fehlt bislang jede Spur.

Ein falscher Polizist gaukelte der Frau am Telefon vor, dass ihr Sohn in einen tödlichen Unfall verwickelt und dabei auch selbst verletzt worden sei.

Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse eine Kaution gezahlt werden, wobei die Ganoven zunächst eine sehr hohe Bargeldsumme forderten.

Im Verlauf des Gesprächs sei diese dann nach unten korrigiert worden und die Abzocker einigten sich schließlich mit der Seniorin auf die Aushändigung des Schmucks.

Täter gehen äußerst rücksichtslos vor

Die Polizeiinspektion Potsdam nimmt Hinweise auf den gesuchten Mann entgegen. (Archivfoto)
Die Polizeiinspektion Potsdam nimmt Hinweise auf den gesuchten Mann entgegen. (Archivfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Die Polizei betonte das rücksichtslose Vorgehen der Täter, die die Dame durch Vortäuschen falscher Tatsachen und mit gezielter Rhetorik emotional massiv unter Druck gesetzt haben sollen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

  • 30 bis 35 Jahre alt
  • 1,70 bis 1,75 Meter groß
  • schlank
  • dunkle Haare
  • dunkle Augen
  • sehr gepflegtes Äußeres, markante Brille und Wangenpartie
  • war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Weste sowie eine Baskenmütze
Die Ermittler fragen, wer die abgebildete Person kennt und Angaben zu deren Identität und Aufenthalt machen kann.

Deine Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-55080 entgegen - möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer (01-26). Alternativ kannst Du auch das Hinweisformular im Internet nutzen.

Mehr zum Thema Fahndung: