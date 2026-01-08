Er soll eine 18-Jährige vergewaltigt haben: Wer kennt "Lulu"?

Oranienburg (Oberhavel) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger aus Brandenburg .

Der gesuchte Mann soll auf den Spitznamen "Lulu" hören. © Boris Roessler/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Aus diesem Anlass hat die Behörde am Donnerstag ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Mann soll sich am 21. April 2025 gegen 1.30 Uhr in einem Wohnhaus in Oranienburg an einer 18-Jährigen sexuell vergangen haben.

Die junge Frau hatte zuvor im Park hinter der Havelschule zwei Männer getroffen und begleitete sie schließlich zu einer Wohnung.

Ihr Fahrrad stellte sie demnach im Keller ab. Als sie es beim Verlassen der Wohnung holen wollte, sei sie von einem der Männer vergewaltigt worden. Nach Aussage des Opfers hörte ihr Peiniger auf den Spitznamen "Lulu".

Die Ermittler fragen, wer den Mann kennt und Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen kann.