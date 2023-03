30.03.2023 12:25 Brutale Szenen in Köln-Deutz: Jetzt fahndet Polizei mit Bildern nach Schlägern

Vier Männer sollen am Wochenende einen 33a-Jährigen bewusstlos geprügelt und ihn am Ottoplatz in Köln-Deutz liegen gelassen haben.

Von Laura Ratering

Titelfoto: Montage: Polizei Köln