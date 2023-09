Brutaler Überfall auf Seniorin: Wer kennt diesen Mann? 2000 Euro Belohnung ausgelobt

Schweinfurt/Zeil am Main - Der Täter sieht aus wie ein freundlicher älterer Herr, doch es handelt sich um einen skrupellosen Verbrecher: Im unterfränkischen Zeil am Main wurde eine Seniorin in ihrer eigenen Wohnung überfallen und ausgeraubt!

Demnach klingelte der Räuber gegen 9.30 Uhr in der Straße "Im Haag" an der Wohnungstür des Opfers. Die Seniorin öffnete und der Kriminelle gab sich als angeblicher Polizist aus. Die Frau glaubte ihm und ließ den Mann ein.

Was der Täter vermutlich nicht mitbekam: Als er vor der Haustür seines Opfers wartete, wurde er gefilmt. © Montage: Screenshot/Polizeipräsidium Unterfranken

Was der Kriminelle vermutlich nicht mitbekam und was ihm eventuell zum Verhängnis werden könnte: Als er an der Wohnungstür seines Opfers klingelte und wartete, wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei veröffentlichte diese Aufnahme, Screenshots daraus finden sich auch in diesem Artikel.

Die alarmierte Polizei leitete noch am Freitagvormittag eine groß angelegte Fahndung nach dem Mann ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Kriminellen dauert an.

Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:



etwa 50 bis 60 Jahre alt

von korpulenter Statur

trug eine Brille.

Ferner ist bekannt, dass der Mann bei dem Raubüberfall in Zeil am Main ein hellblaues Hemd, eine blaue Jacke und eine Schirmmütze trug. Er hatte eine schwarze Aktentasche bei sich.

Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 097212021731 bei der zuständigen Kriminalpolizei in Schweinfurt melden.

Zudem wurde von der Familie der überfallenen Seniorin eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgelobt, falls Hinweise zur Ergreifung des Täters führen.