Dieb hat es auf Gartenstühle abgesehen: Wer kennt diesen Mann?

Schwedt/Oder - Ein bislang unbekannter Mann wollte sich in der Uckermark offenbar den Weg in den Fachhandel sparen und ließ die Gartenmöbel einfach mitgehen. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Mit diesem Bild sucht die Brandenburger Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut den Ermittlern der Kriminalpolizei stahl der Tatverdächtige im Februar dieses Jahres mehrere Stühle von einem Grundstück in Schwedt/Oder.

Demnach hatte der Täter am Nachmittag des Tattages das Grundstück betreten und sich zielstrebig zu einem Carport begeben. Dort schnappte er sich mehrere Gartenstühle und verschwand anschließend unerkannt.

Obwohl der Vorfall von einer Kamera festgehalten wurde, konnte der Mann bislang nicht identifiziert werden.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: