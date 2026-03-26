Diese Diebe stehlen Karte und kassieren an Geldautomaten ab: Wer kann Hinweise geben?

Fürstenberg - Die Kriminalpolizei fahndet mit Bildern nach zwei Unbekannten, die im Sommer des vergangenen Jahres mit einer gestohlenen Karte Geld abgehoben haben sollen.

Wer erkennt diese mutmaßlichen Diebe? © Polizei Brandenburg

Zwischen dem 27. Juni und 1. Juli 2025 haben die bislang unbekannten Täter bei einem Einbruch in Fürstenberg die Karte gestohlen.

Kurze Zeit später wurde die gestohlene Karte an Geldautomaten in Lychen, Wandlitz, Ahrensfelde und Berlin benutzt.

Die bisherige Suche der Ermittler blieb erfolglos.

Nun erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.