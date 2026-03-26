Dreister Zigaretten-Klau: Täter von der Polizei gefasst!
Update am 26. März um 13.34 Uhr
Die Polizei hat die zwei Diebe gefasst, die im Juni 2025 eine Kiste Zigaretten gestohlen haben sollen.
Die Fahndung ist damit beendet.
Erstmeldung am 6. November, 15.43 Uhr
Potsdam - Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera fahndet die Brandenburger Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Dieben.
Am 12. Juni 2025 sollen sie gegen 15.50 Uhr aus einem Supermarkt in Potsdam eine Kiste Zigaretten gestohlen haben.
Der Wert der entwendeten Ware wird auf rund 2414 Euro geschätzt.
Eine bisherige Suche blieb erfolglos. Nun bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildetem Personen und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummern 03381 5508 0 entgegen. Auch über die Internetwache sind Meldungen möglich.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)