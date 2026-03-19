Koffer-Klau am BER: Polizei sucht diese Diebin

Schönefeld - Rund acht Monate nach einem Gepäckdiebstahl am Flughafen Berlin Brandenburg fahndet die Polizei nach der mutmaßlichen Täterin.

Wer kennt diese Frau? © Jan Woitas/dpa, Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 14. Juli 2025.

Den Angaben zufolge meldeten Reisende den Verlust ihres Koffers. Die Beamten werteten anschließend Videoaufnahmen aus und erkannten eine offenbar stark tätowierte Frau, die das Gepäckstück vom Förderband nahm und anschließend das Flughafengelände verließ.

Auf richterlichen Beschluss hin veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Tatverdächtigen.

Die Ermittler fragen: