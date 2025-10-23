Dreiste Betrugsmasche in Hennigsdorf: Unbekannte zocken Rentner mit EC-Karte ab

Hennigsdorf - Mit einer dreisten Betrugsmasche haben ein Mann und eine Frau einen 82-Jährigen in Hennigsdorf ( Oberhavel ) um mehrere tausend Euro gebracht. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach einem der Tatverdächtigen.

Mit diesem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Friso Gentsch/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Rentner hatte im Oktober 2024 ein Inserat aufgegeben, um einen hochwertigen Buchband zu verkaufen. Kurz darauf erschienen die beiden Unbekannten bei ihm zu Hause und gaben vor, das Werk kaufen zu wollen.

Unter einem Vorwand ließen sie sich die EC-Karte des Rentners samt PIN übergeben – angeblich, um das Geld direkt auf sein Konto zu überweisen.

Doch statt des versprochenen Kaufpreises zogen sie noch am selben Tag einen mittleren vierstelligen Betrag vom Konto des Mannes ab. Nur weil die Karte später gesperrt wurde, ist der Schaden nicht noch größer.

Von dem männlichen Täter sicherte die Polizei ein Foto aus einer Überwachungskamera und bittet nun um Hinweise.