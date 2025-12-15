Hinweise dringend gesucht: Diese Person klaut Senior Karte und hebt vierstelligen Betrag ab

Oranienburg - Die Kriminalpolizei fahndet mit einem Überwachungskamerabild nach einer Person, die in Oranienburg unerlaubt Geld mit einer EC-Karte abgehoben hat.

Wer erkennt diese Person? © Polizei Brandenburg

Der Geldabzug erfolgte am 2. Oktober 2025 zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr in der Sparkassenfiliale in der Bernauer Straße.

Zuvor war die EC-Karte einem 78-jährigen Mann während seines Einkaufs in einem Oranienburger Supermarkt aus der Jackentasche gestohlen worden.

Als er bemerkte, dass sein Portemonnaie an der Kasse fehlte, ging er sofort zu seiner Bank, um die Karte sperren zu lassen.

Dort stellte man jedoch fest, dass die unbekannte Person bereits einen vierstelligen Geldbetrag abgehoben hatte.

Die Suche der Ermittler blieb bislang erfolglos.