Falscher Polizist bestiehlt Rentner in Wittstock: Wer kennt diesen Mann?

Wittstock/Dosse - Die Polizei fahndet öffentlich nach einem mutmaßlichen Betrüger, der im Sommer dieses Jahres ein Rentnerpaar aus Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) um Wertsachen im fünfstelligen Bereich gebracht haben soll.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Lino Mirgeler/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, erhielt das Paar am späten Abend des 22. Juni gegen 23.45 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Der Anrufer erklärte, in der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden.

Bei diesen habe man angeblich Hinweise gefunden, dass in dem Haus der Senioren Wertgegenstände zu holen seien. Zum "Eigentumsschutz" wolle man die Gegenstände abholen.

Kurz darauf erschien tatsächlich ein Mann an der Haustür, der sich als Kriminalbeamter vorstellte. Das ältere Ehepaar übergab ihm vertrauensvoll die Wertsachen. Danach verschwand der Fremde spurlos mit der Beute.

Der gesuchte Mann soll zwischen 20 und 35 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er wird als kräftig gebaut und mitteleuropäisch beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze weiße Hose, ein blaues T-Shirt und helle Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei fragt: