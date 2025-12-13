Mit Waffe auf Weihnachtsmarkt gesichtet: Polizei sucht nach jungem Mann
Duderstadt - Im niedersächsischen Duderstadt (Landkreis Göttingen) musste am Freitagabend der Weihnachtsmarkt geräumt werden.
Grund dafür waren Hinweise von Zeugen, die einen bewaffneten Mann gesehen haben wollen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.
Nach den ersten Meldungen gegen 20.30 Uhr habe die Polizei sofort die Zufahrtswege in Richtung des Marktes gesperrt und einen Polizeihubschrauber hinzugerufen.
Noch etwa 120 Gäste mussten den Markt verlassen, der vorzeitig seine Tore schloss.
In der Nacht wurden mehrere der Zeugen vernommen. Sie alle schilderten unabhängig voneinander annähernd gleiche Details.
Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen gehen die Ermittler jetzt an die Öffentlichkeit und hoffen auf weitere Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls führen.
Polizei veröffentlich Personenbeschreibung
So wird der gesuchte Mann beschrieben:
- etwa 17 bis 20 Jahre alt
- circa 1,70 Meter bis 1,78 Meter groß
- dunkle, vorn leicht verwuschelte Haare
- schwarz oder dunkel gekleidet mit Hoody, Hose, Schuhe und Mütze
- hatte eine Langwaffe bei sich
Der Gesuchte soll sich von der Markstraße in Richtung "Am Gropenmarkt" entfernt haben. Anschließend sei er verschwunden.
Ob es sich bei der Langwaffe um ein echtes Objekt oder eine Attrappe handelte, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die Ermittler hinterfragen ebenfalls den Grund für das Auftreten des jungen Mannes.
Für die nächsten Tage soll die Präsenz und weitere Sicherheitsvorkehrungen in Duderstadt erhöht werden, teilte Marco Hansmann, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, mit.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/86410 bei der Polizei Duderstadt zu melden.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa