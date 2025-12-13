Mit Waffe auf Weihnachtsmarkt gesichtet: Polizei sucht nach jungem Mann

Duderstadt - Im niedersächsischen Duderstadt ( Landkreis Göttingen ) musste am Freitagabend der Weihnachtsmarkt geräumt werden.

Mehrere Besucher des Weihnachtsmarktes meldeten den auffälligen Mann der Polizei. © Swen Pförtner/dpa

Grund dafür waren Hinweise von Zeugen, die einen bewaffneten Mann gesehen haben wollen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Nach den ersten Meldungen gegen 20.30 Uhr habe die Polizei sofort die Zufahrtswege in Richtung des Marktes gesperrt und einen Polizeihubschrauber hinzugerufen.

Noch etwa 120 Gäste mussten den Markt verlassen, der vorzeitig seine Tore schloss.

In der Nacht wurden mehrere der Zeugen vernommen. Sie alle schilderten unabhängig voneinander annähernd gleiche Details.

Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen gehen die Ermittler jetzt an die Öffentlichkeit und hoffen auf weitere Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls führen.