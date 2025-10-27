Dreiste Diebesbande schlägt in Supermarkt zu: Polizei sucht Zeugen

Velten - Nach einem Bandendiebstahl in einem Discounter in Velten (Landkreis Oberhavel) fahndet die Polizei öffentlich nach einer Gruppe von Trickdieben.

Wer kennt diese Tatverdächtigen? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Gleich fünf unbekannte Personen sollen in dem Supermarkt an der Rosa-Luxemburg-Straße am Werk gewesen sein. Laut Polizei ließ die Bande Waren in einem dreistelligen Wert mitgehen.

Demnach lenkten zunächst zwei Männer eine Kassiererin geschickt ab, indem sie diese in ein Gespräch verwickelten. Während die Mitarbeiterin abgelenkt war, schlugen die Komplizen zu:

Eine Frau füllte ihren Einkaufswagen und rollte ohne zu bezahlen unbehelligt an einer unbesetzten Kasse vorbei aus dem Laden. Zeitgleich ging eine zweite Frau mit versteckter Ware in der Kleidung über eine andere Kasse direkt an den beiden Männern vorbei nach draußen.

Vor dem Eingang wartete zudem eine dritte Frau, die die Tür von außen öffnete, um den Dieben die Flucht zu erleichtern.