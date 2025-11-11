Dreister Betrüger ergaunert sich Tausende Euro von sächsischer Sparkasse: Wer kennt den Mann?
Wurzen/Naunhof - Wie dreist! Ein älterer Mann hat sich in zwei Sparkassenfilialen im Landkreis Leipzig mit einer miesen Masche Geld erschlichen - er behauptete über Konten einer Firma zu verfügen und kam damit durch. Die Polizei fahndet nun mit Überwachungsfotos nach ihm.
Die Betrugstaten ereigneten sich bereits Mitte Oktober vergangenen Jahres, wie Polizeisprecher Franz Anton am Dienstag erklärte.
Demnach habe der Verdächtige am 17. Oktober 2024 gegen 17.30 Uhr eine Sparkasse in Naunhof aufgesucht. Am darauffolgenden Tag war er gegen 10.20 Uhr in einer Filiale in Wurzen.
"Der Mann täuschte gegenüber Mitarbeitern einer Sparkasse die Verfügungsberechtigung zu einem Firmenkonto vor und ließ sich in zwei separaten Auszahlungen jeweils 5000 Euro auszahlen", so der Sprecher.
Der Mann habe in Wurzen gegen 11.10 Uhr sogar noch einen weiteren Versuch unternommen, eine Auszahlung vorzunehmen, sei diesmal aber gescheitert. Insgesamt entstand somit ein Schaden von 10.000 Euro.
Nach umfangreichen Ermittlungen haben die Beamten keine weiteren Informationen zu dem Unbekannten herausfinden können. Daher suchen sie nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen haben.
Sächsische Polizei fahndet nach Betrüger: Wer erkennt den Mann auf den Fotos?
Der Mann wird wie folgt beschrieben. Fotos des Gesuchten findet Ihr auf der Webseite der Polizei Sachsen.
- circa 70 bis 75 Jahre alt
- etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß
- schlanke Gestalt
- grau-schwarze, kurz geschnittene, eher glatte Haare
- grau-schwarzer, gepflegter Vollbart
- trägt eine Brille beim Schreiben
- trägt viele goldfarbene Ringe an den Fingern und eine goldfarbene Kette um den Hals
Wisst Ihr, wer der Mann sein könnte, wo er sich regelmäßig aufhält oder habt Ihr sonstige Hinweise, die wichtig sein könnten? Dann meldet Euch bitte beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, unter Tel. 03437/708925100.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Soeren Stache/dpa