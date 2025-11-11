Dreister Betrüger ergaunert sich Tausende Euro von sächsischer Sparkasse: Wer kennt den Mann?

Wurzen/Naunhof - Wie dreist! Ein älterer Mann hat sich in zwei Sparkassenfilialen im Landkreis Leipzig mit einer miesen Masche Geld erschlichen - er behauptete über Konten einer Firma zu verfügen und kam damit durch. Die Polizei fahndet nun mit Überwachungsfotos nach ihm.

Der Unbekannte täuschte die Mitarbeiter einer Sparkasse und ergaunerte sich so 10.000 Euro.

Die Betrugstaten ereigneten sich bereits Mitte Oktober vergangenen Jahres, wie Polizeisprecher Franz Anton am Dienstag erklärte.

Demnach habe der Verdächtige am 17. Oktober 2024 gegen 17.30 Uhr eine Sparkasse in Naunhof aufgesucht. Am darauffolgenden Tag war er gegen 10.20 Uhr in einer Filiale in Wurzen.

"Der Mann täuschte gegenüber Mitarbeitern einer Sparkasse die Verfügungsberechtigung zu einem Firmenkonto vor und ließ sich in zwei separaten Auszahlungen jeweils 5000 Euro auszahlen", so der Sprecher.

Der Mann habe in Wurzen gegen 11.10 Uhr sogar noch einen weiteren Versuch unternommen, eine Auszahlung vorzunehmen, sei diesmal aber gescheitert. Insgesamt entstand somit ein Schaden von 10.000 Euro.

Nach umfangreichen Ermittlungen haben die Beamten keine weiteren Informationen zu dem Unbekannten herausfinden können. Daher suchen sie nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen haben.