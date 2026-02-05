Mordverdacht! Polizei fahndet nach Angela R. (17) aus Castrop-Rauxel

Castrop-Rauxel - War es doch keine Notwehr? Am 14. Januar entdeckten Passanten einen stark blutenden 17-Jährigen an der Wartburgstraße in Castrop-Rauxel ( Nordrhein-Westfalen ). Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb der Jugendliche aufgrund einer Stichverletzung im Halsbereich. Im Nachgang wurde die tatverdächtige Angela R. (17) festgenommen.

Nach Angela R. (17) wird gefahndet. Sie steht unter Mordverdacht. © Polizeipräsidium Recklinghausen

Nach ihrer Vernehmung durfte das Mädchen den Polizeigewahrsam aber schon wieder verlassen.

Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Recklinghausen mitteilten, sei nicht auszuschließen gewesen, dass R. sich in Notwehr gegen einen sexuellen Übergriff des 17-Jährigen verteidigt hatte.

Jetzt wendet sich das Blatt. Nach umfangreicher Auswertung des Handys des Mädchens haben sich laut Ermittler konkrete Hinweise darauf ergeben, "dass die Tatverdächtige den Verstorbenen geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtückisch mit einem Messer getötet hat".

Folgend erließ das Amtsgericht Dortmund auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 23. Januar einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige wegen dringenden Mordverdacht. Seitdem fahndet die Polizei nach Angela R. - bislang erfolglos.