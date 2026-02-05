Polizei jagt Täter mit Phantombild: Wer ist der Mann, der eine junge Sexarbeiterin fast tötete?

Fließem - Hat er es auf Prostituierte abgesehen? Nach einem versuchten Tötungsdelikt an einer jungen Frau bei Fließem ( Rheinland-Pfalz ) bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Ermittler fahnden nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter.

Die schwere Gewalttat spielte sich bereits im November 2025 ab. Jetzt leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ein. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde eine 23-jährige Prostituierte bei einem Angriff schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Täter die Frau attackiert haben, nachdem er zuvor ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen hatte.

Ein Zeuge fand die Verletzte kurze Zeit später bewusstlos und brachte sie umgehend in ein Krankenhaus.

Der Angreifer konnte zu diesem Zeitpunkt bereits in einem bislang unbekannten Fahrzeug vom Tatort flüchten.

Der Vorfall ereignete sich am 30. November 2025, gegen 15 Uhr, auf dem Mitfahrerparkplatz Staffelstein an der L32 bei Fließem im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Die Staatsanwaltschaft Trier stuft die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein.