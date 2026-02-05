Polizei jagt Täter mit Phantombild: Wer ist der Mann, der eine junge Sexarbeiterin fast tötete?
Fließem - Hat er es auf Prostituierte abgesehen? Nach einem versuchten Tötungsdelikt an einer jungen Frau bei Fließem (Rheinland-Pfalz) bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Ermittler fahnden nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter.
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde eine 23-jährige Prostituierte bei einem Angriff schwer verletzt.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Täter die Frau attackiert haben, nachdem er zuvor ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen hatte.
Ein Zeuge fand die Verletzte kurze Zeit später bewusstlos und brachte sie umgehend in ein Krankenhaus.
Der Angreifer konnte zu diesem Zeitpunkt bereits in einem bislang unbekannten Fahrzeug vom Tatort flüchten.
Der Vorfall ereignete sich am 30. November 2025, gegen 15 Uhr, auf dem Mitfahrerparkplatz Staffelstein an der L32 bei Fließem im Eifelkreis Bitburg-Prüm.
Die Staatsanwaltschaft Trier stuft die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein.
Schwere Gewalttat auf rheinland-pfälzischem Parkplatz: So wird der Tatverdächtige beschrieben
Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen Mann mit folgender Beschreibung:
- etwa 1,80 Meter groß
- auffallend hellbraunes bis blondes, lockiges, mittellanges Haar
- zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer dunklen Stoffhose sowie einer schwarzen Winterjacke oder einem Wintermantel
Die Polizei richtet sich insbesondere an mögliche Zeugen sowie an Personen, die Angaben zu dem Mann machen können, der als Freier mit der Prostituierten in Kontakt stand.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 065198343900 entgegen. Zusätzlich wurde ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet, unter dem Beobachtungen auch ohne Preisgabe der eigenen Identität gemeldet werden können: 015228854968.
Titelfoto: Montage: 123rf/teka77, Kriminalpolizei Trier