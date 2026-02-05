Streit in Linienbus eskaliert: War Schusswaffe im Einsatz?

Offenbach - Zahlreiche Polizeistreifen waren am Mittwochabend im Offenbacher Stadtteil Lauterborn unterwegs, nachdem an einer Bushaltestelle ein Jugendlicher einen 19-Jährigen und seine gleichaltrige Begleiterin mit einem laut Polizei "schusswaffenähnlichen Gegenstand" bedroht haben soll.

Die Polizei war mit zwei Dutzend Einsatzkräften vor Ort. © 5VISION.NEWS

Nach dem Täter werde weiterhin gefahndet, hieß es.

Laut einem Polizeisprecher war es zunächst in einem Bus der Linie 105 in Richtung Rosenhöhe aus noch unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen den 19-Jährigen und einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher gekommen.

Als alle Beteiligten an einer Bushaltestelle in der Senefelderstraße kurz vor dem Odenwaldring ausgestiegen waren, soll einer der Jugendlichen den Gegenstand hervorgeholt und die beiden 19-Jährigen damit bedroht haben.

Als der 19-Jährige daraufhin seinerseits einen "länglichen Gegenstand" vorgezeigt habe, sollen die Jugendlichen die Flucht in Richtung des in der Nähe gelegenen Ring-Centers ergriffen haben. Die beiden 19-Jährigen seien unverletzt geblieben.

Die verständigte Polizei begann nach ihrem Eintreffen sofort in und vor dem Einkaufszentrum sowie in den angrenzenden Straßen mit der Fahndung nach der Gruppe, an der etwa zwei Dutzend Beamtinnen und Beamte beteiligt gewesen waren. Diese blieb aber bislang erfolglos.