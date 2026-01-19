Dreister Diebstahl! Mann fährt mit sündhaft teurem E-Bike aus Fahrradladen davon

Brandeburg an der Havel - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der ein hochwertiges E-Bike aus einem Fahrradgeschäft in der Neustadt von Brandenburg an der Havel gestohlen haben soll.

Wer kennt diesen mutmaßlichen Dieb? © Polizeidirektion West

Der Mann habe am 15. August gegen 12.52 Uhr ein Geschäft in der Geschwister-Scholl-Straße betreten und steuerte gezielt auf ein E-Bike des Typs Cube Stereo Hybrid ONE 55 zu, hieß es im Polizeibericht vom Montag.

Er entnahm das Rad aus einem Bügelständer und täuschte den Angaben zufolge Kaufinteresse vor.

Nach einer kurzen Proberunde im Geschäft habe sich der Mann auf das Fahrrad gesetzt und längere Zeit ausschließlich in russischer Sprache telefoniert.

In einem unbeobachteten Moment habe er das E-Bike in Richtung Ausgang geschoben und sei anschließend mit dem Rad aus dem Laden geflüchtet, hieß es weiter.

Nach Informationen im Internet beläuft sich der Wert des E-Bikes auf rund 4200 Euro.

Der Kriminalpolizei liegen Videoaufnahmen der Überwachungskamera vor, auf denen Tatablauf und Tatverdächtiger gut zu erkennen sind. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes.



