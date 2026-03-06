Hygieneartikel im Wert von mehr als 1000 Euro geklaut: Polizei sucht diesen Beauty-Dieb

Michendorf - Die Kriminalpolizei sucht mit Überwachungsbildern nach einem mutmaßlichen Ladendieb, der in einem Drogeriemarkt in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) ordentlich abgeräumt hat.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Jens Büttner/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, schlug der bislang unbekannte Mann am 20. September 2025, gegen 17.30 Uhr, in der Rossmann-Filiale an der Luckenwalder Straße zu.

Dort steckte der Tatverdächtige Hygieneartikel wie Markencremes im Wert von mehr als 1000 Euro ein und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Bei seiner Tat wurde der Gesuchte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Jetzt bitten die Ermittler die Bevölkerung um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes.