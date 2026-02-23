Erst Schnaps geklaut, dann mit Bierflasche zugeschlagen: Wer kennt diesen Mann?

Velten - Nach einem Ladendiebstahl und einem körperlichen Angriff in einem Supermarkt in Velten (Havelland) fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Wer kennt diesen mutmaßlichen Ladendieb? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der bisher unbekannte Mann soll am 12. November 2025 gegen 20 Uhr mehrere Flaschen Spirituosen in einem REWE-Markt an der Rosa-Luxemburg-Straße gestohlen haben.

Als ein Ladendetektiv den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, reagierte dieser laut Polizei gewaltsam und schlug dem Detektiv mit einer Bierflasche gegen den Arm. Anschließend konnte er fliehen.

Bei der Tat wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei veröffentlicht diese Bilder nun und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.