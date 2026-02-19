Frauen sexuell belästigt: Polizei sucht nach Sohlen-Lecker vom Hauptbahnhof

Ein Mann soll in mehreren Fällen Frauen am Aschaffenburger Hauptbahnhof gebeten haben, ihm ihre Schuhe zu zeigen. Dann leckte er die Sohle ab.

Von Roland Beck

Aschaffenburg - Nach einer Serie von sexuellen Belästigungen am Aschaffenburger Hauptbahnhof fahndet die Bundespolizei nach einem bislang unbekannten Täter.

Die Bundespolizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter (Symbolbild)
Die Bundespolizei fahndet nach dem bislang unbekannten Täter (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Seit dem 12. Februar seien der zuständigen Inspektion in Würzburg vier derartige Fälle gemeldet worden, teilten die Ermittler mit.

Die Vorgehensweise des Verdächtigen ist dabei offenbar stets dieselbe: Den Angaben der Polizei zufolge spreche der Mann im Bahnhofsbereich gezielt Frauen an und bitte sie darum, ihre Schuhe betrachten zu dürfen.

Anschließend knie er sich vor sie hin und lecke deren Schuhsohlen ab.

Wie die Polizei weiter berichtete, hätten alle Betroffenen diesen Ablauf übereinstimmend geschildert.

Die Bereiche, in denen die Taten verübt wurden, sind videoüberwacht. Die Bundespolizei hofft nun, durch Auswertung der Aufnahmen, aber auch durch Hinweise von Zeugen, den Täter ausfindig machen zu können.

