Jugendgang tritt Mann die Treppe hinunter und filmt alles

Berlin - Feige Attacke: Am Sonntagabend ist ein Mann bei einem Angriff im Bahnhof Hermannstraße eine Treppe hinuntergestürzt. Die Täter sollen alles mit dem Handy gefilmt haben. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat.

Der Angriff hat sich am Bahnhof Hermannstraße zugetragen. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Der 26-Jährige musste mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Einen ersten Kontakt zwischen Tätern und Opfer soll es gegen 20.10 Uhr vor dem Bahnhof in Berlin-Neukölln gegeben haben, als der Mann die vierköpfige Jugendgruppe angesprochen habe.

Das Quartett entfernte sich demnach zunächst von dem Geschädigten, der daraufhin den Bahnhof betrat. Kurz darauf kehrte die Jugendgang zurück und verfolgte ihn zu einer Treppe.

Während drei von ihnen ihr Handy herausgeholt haben sollen, vermutlich um die Attacke zu filmen, sei der Vierte von hinten an den Mann herangetreten und habe ihm mit dem Fuß gezielt in den Rücken getreten.

Anschließend flüchtete die Gruppe vom Tatort. Ein Zeuge wählte den Notruf und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Die Polizei hat die Aufzeichnungen der Überwachungskameras gesichert und sucht nach weiteren Zeugen der Tat.