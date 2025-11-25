Dreistes Diebes-Duo zockt 91-Jährige ab: Wer kennt dieses Paar?
Borkheide - In Borkheide (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurde eine Rentnerin (91) zunächst beim Einkaufen bestohlen, danach Geld von ihrem Konto abgehoben. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen.
Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die 91-Jährige am 22. Juli dieses Jahres beim Einkauf in einem Supermarkt in Werder/Havel, dass ihre Geldbörse fehlte. Neben Bargeld befand sich darin auch ihre EC-Karte.
Kurz darauf stellte sie fest, dass mit dieser Karte gegen 10.58 Uhr unberechtigt Bargeld an einem Automaten in Borkheide abgehoben worden war. Auswertungen der Überwachungskamera zeigen einen Mann und eine Frau bei der Tat.
Mit der Veröffentlichung der Überwachungsbilder hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Ermittler fragen:
- Wer kennt das Pärchen auf den Bildern?
- Wer hat Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer (03381) 560-0 entgegen. Die Fahndungsnummer lautet 109-25. Außerdem erreicht Ihr die Polizei online unter www.polizei.brandenburg.de.
Titelfoto: Polizei Brandenburg