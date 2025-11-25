Dreistes Diebes-Duo zockt 91-Jährige ab: Wer kennt dieses Paar?

Borkheide - In Borkheide (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurde eine Rentnerin (91) zunächst beim Einkaufen bestohlen, danach Geld von ihrem Konto abgehoben. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Die Brandenburger Polizei sucht mit Überwachungsbildern nach den beiden Unbekannten. © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die 91-Jährige am 22. Juli dieses Jahres beim Einkauf in einem Supermarkt in Werder/Havel, dass ihre Geldbörse fehlte. Neben Bargeld befand sich darin auch ihre EC-Karte.

Kurz darauf stellte sie fest, dass mit dieser Karte gegen 10.58 Uhr unberechtigt Bargeld an einem Automaten in Borkheide abgehoben worden war. Auswertungen der Überwachungskamera zeigen einen Mann und eine Frau bei der Tat.

Mit der Veröffentlichung der Überwachungsbilder hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen: