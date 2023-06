Junger Mann schlägt 64-Jährigen und will ihn ausrauben: Polizei fahndet mit Foto nach Täter

Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann wegen versuchter räuberischer Erpressung. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Tat geschah bereits am Sonntag, dem 23. April. Gegen 5 Uhr morgens befand sich der 64-Jährige an der Bushaltestelle "Zschonergrundstraße" an der Meißner Landstraße.

Plötzlich wurde der Mann von einem Unbekannten attackiert. Der Täter schlug das Opfer zu Boden und forderte Geld. Als ein Auto vorbeifuhr, flüchtete der Angreifer.

Bei der Attacke erlitt der 64-Jährige leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,73 Meter groß

ungefähr 18 Jahre alt

schlanke Statur und schmales Gesicht

dunkle, kurze Haare

trug eine Brille mit dunklem Rahmen und eine dunkle Umhängetasche

hatte dunkles T-Shirt und dunkle Jogginghose an

Ein Bild des Angreifers ist hier abrufbar.