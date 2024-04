Mann auf offener Straße niedergeschossen: Wer kann Täter identifizieren?

Offenbach am Main - Staatsanwaltschaft und Polizei fahnden öffentlich und mit Phantombild nach einem jungen Mann: Hintergrund ist eine rätselhafte Attacke gegen einen 35-Jährigen, der offenbar völlig willkürlich niedergeschossen wurde.

Polizei und Staatsanwaltschaft fragen: Wer kennt Personen, die dem Mann auf dem Phantombild ähneln? © Polizeipräsidium Südosthessen

Der Gesuchte war bei der Attacke in Offenbach am Main unter anderem mit einem schwarzen Motorradhelm und einer grauen Motorradjacke bekleidet, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mitteilten.

etwa 20 bis 25 Jahre alt

circa 1,65 Meter groß

von sehr schmaler Statur

schwarze Haare

Dreitagebart

hellhäutig

Zudem wurde ein Phantombild des unbekannten Schützen angefertigt. Die Polizei fragt hierzu, wer Personen kenne, die dem abgebildeten Täter ähneln.

Hinweise nimmt die für den Fall zuständige Kriminalpolizei in Offenbach am Main unter der Telefonnummer 06980981234 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.