Dumm gelaufen! Diebesbande scheitert beim Zahlen mit geklauten Karten

Velten - Sechs Männer wollten in Velten (Landkreis Oberhavel) mit geklauten EC- und Kreditkarten auf Shoppingtour gehen - ohne die dazugehörigen PIN-Codes kamen sie allerdings nicht weit.

Mit Überwachungsbildern fahndet die Polizei nach den Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Dafür fahndet nun die Brandenburger Polizei nach den Tatverdächtigen, wie die Behörde mitteilte.

Laut Polizei versuchten die bislang unbekannten Männer am 26. Mai dieses Jahres in einem Baumarkt in Velten (Landkreis Oberhavel), hochwertige Waren zu kaufen. Das Problem: Die Gruppe kannte die jeweiligen PIN-Codes nicht.

Nachdem alle Bezahlvorgänge fehlgeschlagen waren, ließen die Männer die Ware einfach im Markt stehen und verschwanden.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht mit Überwachungsbildern öffentlich nach den Verdächtigen.