Dumm gelaufen! Diebesbande scheitert beim Zahlen mit geklauten Karten

Sechs Männer wollten in Velten (Landkreis Oberhavel) mit geklauten EC-Karten auf Shoppingtour gehen - ohne die PIN-Codes kamen sie allerdings nicht weit.

Von Christoph Carsten

Velten - Sechs Männer wollten in Velten (Landkreis Oberhavel) mit geklauten EC- und Kreditkarten auf Shoppingtour gehen - ohne die dazugehörigen PIN-Codes kamen sie allerdings nicht weit.

Mit Überwachungsbildern fahndet die Polizei nach den Tatverdächtigen.
Dafür fahndet nun die Brandenburger Polizei nach den Tatverdächtigen, wie die Behörde mitteilte.

Laut Polizei versuchten die bislang unbekannten Männer am 26. Mai dieses Jahres in einem Baumarkt in Velten (Landkreis Oberhavel), hochwertige Waren zu kaufen. Das Problem: Die Gruppe kannte die jeweiligen PIN-Codes nicht.

Nachdem alle Bezahlvorgänge fehlgeschlagen waren, ließen die Männer die Ware einfach im Markt stehen und verschwanden.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht mit Überwachungsbildern öffentlich nach den Verdächtigen.

Wer kennt diese Männer?
Wer kennt diese Männer?  © Friso Gentsch/dpa

Wer die Männer erkennt oder Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 – 851-0 zu melden.

