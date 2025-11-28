Pokémon-Dieb treibt in Brandenburg sein Unwesen: Polizei sucht diesen Mann
Hennigsdorf - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Mann, der sich in einem Spielzeugladen etwas in die Tasche gesteckt haben soll.
Laut Ermittlern betrat er am 31. Mai 2025 eine Drogerie in Hennigsdorf und schnappte sich eine "Pokémon MiniTin"-Sammelbox.
Er verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.
Am Tag des Diebstahls trug er schwarze Schuhe, eine kurze schwarze Hose und ein T-Shirt mit der Aufschrift "DeathRowRecords".
Zudem war er mit einem schwarzen Basecap und einer Sonnenbrille bekleidet.
Die Beamten wollen nun von der Bevölkerung wissen: Wer erkennt diesen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?
Mit Euren sachdienlichen Hinweisen wendet Ihr Euch bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 – 851-0 oder an die Onlinewache der Polizei.
