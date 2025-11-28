Pokémon-Dieb treibt in Brandenburg sein Unwesen: Polizei sucht diesen Mann

Hennigsdorf - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Mann, der sich in einem Spielzeugladen etwas in die Tasche gesteckt haben soll.

Erkennst Du diesen mutmaßlichen Dieb? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Ermittlern betrat er am 31. Mai 2025 eine Drogerie in Hennigsdorf und schnappte sich eine "Pokémon MiniTin"-Sammelbox.

Er verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Am Tag des Diebstahls trug er schwarze Schuhe, eine kurze schwarze Hose und ein T-Shirt mit der Aufschrift "DeathRowRecords".

Zudem war er mit einem schwarzen Basecap und einer Sonnenbrille bekleidet.

Die Beamten wollen nun von der Bevölkerung wissen: Wer erkennt diesen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?