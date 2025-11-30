Straftäter aus Psychiatrie geflohen: Polizei warnt vor Montassar D.

Aus Psychiatrie entkommen, seither auf freiem Fuß: Die Polizei fahndet nach dem 20-jährigen Montassar D. und bitte um Hilfe aus der Bevölkerung.

Von Chris Pechmann

Konstanz - Ein 20-jähriger Straftäter ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in Reichenau bei Konstanz geflüchtet. Die Polizei sucht nach Montassar D. und warnt davor, ihm nicht zu nahezukommen.

Montassar D. (20) flüchtete aus einer Psychiatrie in Reichenau bei Konstanz.
Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Montassar D. in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und bei Kontakt aggressiv wird. Wer ihn sieht, soll sofort die 110 wählen und sich von dem jungen Mann fernhalten.

Die Fahndung nach dem 20-Jährigen läuft seit Samstagnachmittag. Er flüchtete alleine zu Fuß aus einer Psychiatrie, seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Montassar D. ist 187 cm groß, hat eine schlanke Statur, einen dünnen
Oberlippenbart, kurze schwarze lockige Haare und trägt keine Brille.

Die Polizei warnte davor, dem jungen Mann allzu nahezukommen. (Symbolfoto)
Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er laut Behörden eine schwarze Weste, eine schwarze Hose, einen grünen Pullover, blaue Schuhe und eine schwarze Mütze.

