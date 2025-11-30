Straftäter aus Psychiatrie geflohen: Polizei warnt vor Montassar D.

Konstanz - Ein 20-jähriger Straftäter ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in Reichenau bei Konstanz geflüchtet. Die Polizei sucht nach Montassar D. und warnt davor, ihm nicht zu nahezukommen.

Montassar D. (20) flüchtete aus einer Psychiatrie in Reichenau bei Konstanz. © Polizeipräsidium Konstanz

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Montassar D. in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und bei Kontakt aggressiv wird. Wer ihn sieht, soll sofort die 110 wählen und sich von dem jungen Mann fernhalten.

Die Fahndung nach dem 20-Jährigen läuft seit Samstagnachmittag. Er flüchtete alleine zu Fuß aus einer Psychiatrie, seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Montassar D. ist 187 cm groß, hat eine schlanke Statur, einen dünnen

Oberlippenbart, kurze schwarze lockige Haare und trägt keine Brille.