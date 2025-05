Duo schlägt Mann am Alexanderplatz und will ihn Rolltreppe runterschubsen: Wer kennt die beiden?

Berlin - Die Bundespolizei ist auf der Suche nach zwei mutmaßlichen Tätern, die einen Mann am Bahnhof Alexanderplatz in Berlin nicht nur geschlagen haben sollen.

Der Mann konnte sich zunächst in eine S-Bahn retten. Doch die Tatverdächtigen ließen nicht von ihm ab und traten und schlugen den Mann in der noch stehenden S-Bahn.

Das Duo schlug das Opfer und versuchte, es die Rolltreppe in voller Höhe herunterzuwerfen.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am 2. Juli 2024 gegen 23.58 Uhr auf dem S-Bahnsteig Gleis 4/5.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Da sich der Geschädigte wehrte und mehrere Fahrgäste eingriffen, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten unerkannt.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung und fragt:

Wer kennt die Personen auf den Fotos?

Wer kann Hinweise zu deren derzeitigen Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof per Telefon unter 030/20622930 entgegen. Alternativ können Hinweise auch an die kostenfreie Servicenummer der Bundespolizei 0800/6888000 oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.