Duo zerrt Fahrer aus Auto und baut prompt Unfall: Jetzt fahndet die Polizei

Berlin - Es klingt wie aus dem beliebten Videospiel GTA (Grand Theft Auto), ist aber tatsächlich so in Berlin-Wedding vorgefallen. Weil er einen Mann aus seinem Auto gezerrt haben soll, fahndet nun die Polizei nach einem Verdächtigen.

Am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, gegen 23.10 Uhr soll der Gesuchte mit einem weiteren Mann in der Malplaquetstraße in Wedding die Autotüren geöffnet haben.

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer 030/4664173131 oder per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de entgegen. Auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.