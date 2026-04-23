EC-Karte geklaut und Tausende Euro ausgegeben: Wer ist dieser Mann?

Magdeburg - Dreister Gauner auf der Flucht: Die Polizei fahndet nach einem Mann, der im Herbst einen schweren Diebstahl begangen hat.

Dieser Mann wird von der Magdeburger Polizei gesucht. © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Bereits im Oktober klaute der bislang unbekannte Täter in Magdeburg eine Geldbörse. Daraufhin kaufte er mit der fremden EC-Karte für mehrere Tausende Euro ein.

Beispielsweise am 6. Oktober Waren im Wert von 1500 Euro in einem Magdeburger Baumarkt.

Die Polizei suchte bereits nach dem Langfinger, konnten ihn aber bislang noch nicht identifizieren.

Zu diesem Zweck veröffentlichten die Beamten nun Aufnahmen einer Überwachungskamera und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.