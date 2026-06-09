Gesuchter Hertha-Chaot doch kein Polizist: Wie kam es zu dem Irrtum?

Berlin - Am Rand der Partie Hertha BSC gegen Schalke 04 in der 2. Bundesliga soll es am 17. Januar 2026 zu Ausschreitungen am Olympiastadion gekommen sein - mittendrin offenbar ein Polizist.

Die Polizei hat die Fahndung nach dem Tatverdächtigen Nummer 16 wieder aufgenommen, nachdem das Foto zunächst aus der Polizeimeldung verschwunden war. © Andreas Gora/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Seit dem 3. Juni fahndete die Berliner Polizei nach 18 Hertha-Chaoten, die während der Einlassphase am Osttor mit den Einsatzkräften heftig aneinandergeraten sein sollen.

Dann die große Überraschung: Zwei Tage später vermeldete die Behörde, dass es sich bei einem der gesuchten Männer möglicherweise um einen Polizisten außer Dienst gehandelt haben könnte.

Am gestrigen Montag teilte die Polizei mit, dass sich die Vermutung "nach näherer Überprüfung" nicht bestätigt habe.

Der Beamte habe nur eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Gesuchten Nummer 16 gehabt, wie es hieß.

Kurios: Die Überprüfung hat nach Aussage eines Polizeisprechers ergeben, dass sich der Polizist zu diesem Zeitpunkt im Dienst befunden hatte, was seine Kollegen bestätigen könnten.

Warum man diese Tatsache nicht zuerst überprüft hat, bevor die Meldung offensichtlich vorschnell am 5. Juni herausgegeben wurde, bleibt derweil unklar.