Trickbetrug als falscher Polizist: Wer erkennt diesen Mann?
Berlin - Nach einem dreisten Trickbetrug fahndet die Berliner Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.
Der Betrüger gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und setzte einen 92-jährigen Senior in Berlin-Biesdorf massiv unter Druck. Er behauptete, sein Konto sei ins Visier von Straftätern geraten. Um es angeblich zu schützen, solle er sein Bargeld sowie seine EC-Karten aushändigen.
Der Senior glaubte dem falschen Polizisten und übergab später Bargeld und zwei EC-Karten an eine unbekannte Person.
Mit den erlangten Karten hob der Täter anschließend Geld im Bereich des U-Bahnhofs Osloer Straße ab.
Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und fragt: Wer erkennt den Mann auf den Bildern? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben?
Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg telefonisch unter (030) 4664 925320 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664 925300 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. Alternativ kann eine E-Mail geschrieben oder die Internetwache genutzt werden.
Erstmeldung am 8. Juni um 10.26 Uhr, aktualisiert am 9. Juni um 17.04 Uhr
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Berlin