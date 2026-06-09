Trickbetrug als falscher Polizist: Wer erkennt diesen Mann?

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Nach einem dreisten Trickbetrug fahndet die Berliner Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Von Laura Voigt

Berlin - Nach einem dreisten Trickbetrug fahndet die Berliner Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Dieser Mann soll einen 92-Jährigen um sein Geld betrogen haben.
Dieser Mann soll einen 92-Jährigen um sein Geld betrogen haben.  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Berlin

Der Betrüger gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und setzte einen 92-jährigen Senior in Berlin-Biesdorf massiv unter Druck. Er behauptete, sein Konto sei ins Visier von Straftätern geraten. Um es angeblich zu schützen, solle er sein Bargeld sowie seine EC-Karten aushändigen.

Der Senior glaubte dem falschen Polizisten und übergab später Bargeld und zwei EC-Karten an eine unbekannte Person.

Mit den erlangten Karten hob der Täter anschließend Geld im Bereich des U-Bahnhofs Osloer Straße ab.

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Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und fragt: Wer erkennt den Mann auf den Bildern? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben?

Wer erkennt diesen Betrüger?
Wer erkennt diesen Betrüger?  © Polizei Berlin (Bildmontage)

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg telefonisch unter (030) 4664 925320 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664 925300 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. Alternativ kann eine E-Mail geschrieben oder die Internetwache genutzt werden.

Erstmeldung am 8. Juni um 10.26 Uhr, aktualisiert am 9. Juni um 17.04 Uhr

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Berlin

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